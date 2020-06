Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (212/2020) Einbruch in Göttinger Betrieb

Göttingen (ots)

Göttingen, Benzstraße in der Zeit zwischen Montag, 08. Juni 2020, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, 09. Juni 2020, gegen 06.45 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in einen Betrieb in der Göttinger Benzstraße ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Eindringlinge über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss Zutritt in die Innenräume und stahlen einen Tresor, eine hochwertige Feinwaage sowie Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend (08.06.2020) und Dienstagmorgen (09.06.2020). Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei Göttingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell