Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (211/2020) Unfallflucht in Göttingen - schwarzer Daimler beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Markgraben in der Zeit zwischen Sonntag, 07. Juni 2020, gegen 21.00 Uhr und Montag, 08. Juni 2020, gegen 09.50 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bei einer Unfallflucht in der Göttinger Straße "Am Markgraben" ist in der Nacht zu Montag (08.06.2020) ein schwarzer Daimler beschädigt worden.

Nach Angaben des geschädigten Daimler-Fahrers hatte er sein Fahrzeug am Sonntagabend (07.06.2020) gegen 21.00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 09.50 Uhr zum Auto zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigungen an der Fahrertür.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen VW T5 gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

