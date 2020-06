Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (209/2020) Acht Kellerräume aufgebrochen

Göttingen (ots)

Göttingen, Kreuzbergring und Bertheaustraße in der Zeit zwischen Freitag, 05. Juni 2020, gegen 13.30 Uhr und Sonntag, 07. Juni 2020, gegen 22.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in drei Mehrfamilienhäuser in Göttingen eingedrungen und haben sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt acht Kellerräumen verschafft.

Im Kreuzbergring und in der Bertheaustraße brachen die Eindringlinge die Kellerverschläge auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Im Zeitraum zwischen Freitagmittag (05.06.2020) und Sonntagabend (07.06.2020) entwendeten sie aus einem Keller ein hochwertiges Mountainbike und aus einem anderen Keller eine Sporttasche und Pflanzen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um das Model "Aim Pro" der Marke Cube, in den Farben blau/orange und mit einer 29 Zoll Bereifung. Ob in den anderen Fällen etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Göttingen ermittelt und bittet, Beobachtungen oder Hinweise unter der Telefonnummer 0551/491-2115 mitzuteilen.

