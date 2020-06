Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (206/2020) Fahrt unter Alkoholeinfluss endet in Mittelschutzplanke

Göttingen (ots)

Bundesstraße 243, zwischen den Ortschaften Herzberg und Bad Lauterberg Donnerstag, 04. Juni 2020, gegen 17.55 Uhr

HERZBERG (mb) - Ein vermutlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stehender Autofahrer hatte am Donnerstagabend (04.06.2020) gegen 17.55 Uhr einen Unfall auf der B 243 verursacht.

Der 47 Jahre alte Mann aus dem Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) war mit seinem Citroen C4 Picasso von Herzberg kommend in Richtung Bad Lauterberg unterwegs, als er im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet der Citroen wieder nach links und kam letztendlich an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Wagen sowie die Schutzplanke wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem 47-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann musste daraufhin mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 60.000 Euro.

Neben Polizeikräften war auch die Feuerwehr aus Herzberg zur Straßenreinigung und Absicherung mit drei Mannschaftswagen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell