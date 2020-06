Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (205/2020) Unfallflucht in Hann. Münden - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen VW Golf

Göttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Vogelsangweg Donnerstag, 04. Juni 2020, gegen 09.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Bei einem Verkehrsunfall im Vogelsangweg in Hann. Münden ist es am Donnerstagmorgen (04.06.2020) zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr gekommen.

Ein 31 Jahre alter VW Polo Fahrer befuhr gegen 09.40 Uhr den Vogelsangweg vom Kreisverkehr kommend in Richtung Kasseler Straße, als ihm in Höhe der Feuerwehr ein schwarzer VW Golf IV entgegenkam. Den Angaben des Polo-Fahrers zufolge sei der Golf in seiner Fahrspur sehr weit links gefahren, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Verletzt wurde niemand. Nach dem Vorfall sei der Golf weiter in Richtung Berliner Ring gefahren.

Die Polizei in Hann. Münden ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des schwarzen 4er Golfs und bittet Zeugen, insbesondere den Autofahrer, der sich zur Vorfallszeit hinter dem Golf befand, sich unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

