Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (207/2020) Unbekannte brechen in Elliehausen ein und stehlen einen Ford Fiesta

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Elliehausen, Am Eikborn in der Nacht zu Sonntag, 07. Juni 2020

GÖTTINGEN (mb) - In der Nacht zu Sonntag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und verschafften sich somit Zutritt in ein Wohnhaus im Göttinger Ortsteil Elliehausen.

Während der Hausbewohner schlief, drangen die Diebe in das Haus in der Straße "Am Eikborn" ein und durchsuchten die Räume nach geeignetem Diebesgut. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Einbrecher einen Fahrzeugschlüssel aus dem Schlüsselkasten und entwendeten damit einen grauen Ford Fiesta im Wert von ca. 10.000 Euro, der unter dem Carport abgestellt war.

Von dem Fahrzeug und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter 0551/491-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell