Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (210/2020) Unbekannte stehlen gelben Radlader von Baustelle an der Göttinger Geismar Landstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Geismar Landstraße Zwischen dem 5. und 8. Juni 2020

GÖTTINGEN (jk) - Von einer umzäunten Baustelle an der Geismar Landstraße in Göttingen ist am vergangenen Wochenende (05. bis 08.06.20) ein Radlader spurlos verschwunden. Der Wert des gelben "Wacker Neuson, Typ WL 28" beträgt vermutlich mehrere Zehntausend Euro. Auch der vorhandene Bauzaun konnte die Diebe nicht von der Tat abhalten. Es wird angenommen, dass sie zunächst die Fahrerkabine der Baumaschine aufbrachen, anschließend starteten und dann damit wegfuhren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell