Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: BAB A1: Verkehrsunfall in der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am Samstag, 05. September 2020, um 21:46 Uhr, auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Der 58-jährige Fahrer eines Mitsubishi SUV aus Essen war auf einen langsam vorausfahrenden Mitsubishi Kleintransporter einer 56-Jährigen aus dem Kreis Wittmund aufgefahren. Offenbar hatte der SUV-Fahrer unterschätzt, dass der Kleintransporter mit deutlich langsamerer Geschwindigkeit als er selbst unterwegs war. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

