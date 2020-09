Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brake: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 05. September 2020, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Weserstraße in Brake zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 18-jährige Ovelgönner befuhr die Weserstraße aus Richtung Stadtmitte kommend, als er von einem 58-jährigen Mann aus Brake übersehen wurde, der mit seinem VW Polo vom Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes auf die Weserstraße einbiegen wollte. Die Verletzungen des 18-Jährigen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gegen den 58-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

