Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 03.11.2019

Delmenhorst (ots)

Dötlingen - Vom Fahrbahn abgekommen und vom Unfallort geflüchtet -

Am 02.11.2019 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Iserloyer Straße in der Gemeinde Dötlingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22jähriger Mann aus Dötlingen war mit einem Pkw VW auf der Iserloyer Straße in Richtung Bundesstraße 213 unterwegs. Innerhalb einer Rechtskurve kam der 22jährige mit seinem Pkw ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kollidiert mit einem Baum und kommt mit dem Pkw auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Dennoch fährt der 22jährige mit seinem beschädigten Fahrzeug zurück auf die Straße und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund einer vom Pkw hinterlassenen Öl-Spur konnte das Fahrzeug durch die Polizei in Dötlingen-Aschenstedt festgestellt und der Fahrer ermittelt werden. Am Pkw entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Dünsen -Brand eines Holzunterstandes-

Am 03.11.2019 zwischen 01:00 und 02:30 Uhr geriet aus bislang unbekanntem Grund ein Holzunterstand im Birkenweg in Dünsen in Brand. Der Feuer wurde von einer Polizeistreife zufällig entdeckt. Der Holzunterstand und ein angrenzender Holzhaufen standen bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Ebenfalls wurde eine angrenzende Garage durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Ganderkesee - zwei Pkw beschädigt; Batterie entwendet-

Zwischen dem 31.10. und 02.11.2019 beschädigten unbekannte Täter einem im Richtweg in Ganderkesee geparkten Pkw VW. Aus dem Motorraum des Fahrzeuges wurde die Batterie ausgebaut und entwendet. Ein weiterer Pkw wurde in der Nacht zum 02.11.2019 in der Goethestraße in Ganderkesee angegangen. Unbekannte Täter manipulierten am Schloss der Fahrertür und machten dieses unbrauchbar. Ein Eindringen in das Fahrzeug fand jedoch nicht statt. Der Schaden an den Pkw wird auf jeweils 150 Euro geschätzt.

Ganderkesee - Pkw beim Ausparken beschädigt; Zeugen gesucht -

Am 02.11.2019 zwischen 12:30 und 13:15 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee abgestellter Pkw Ford Focus an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-94460 netgegen.

Wardenburg -Einbruch in Wohnhaus-

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 02.11.2019, zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr, nach Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Am Querkanal in der Gemeinde Wardenburg. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Münzgeld und Besteck. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-9410

