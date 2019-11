Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 03.11.2019

Alkoholisierter Fahrer eines Rasenmähertraktors auf öffentlicher Straße

26969 Butjadingen, OT Burhave, Butjadinger Straße

Am Samstag, den 02.11.2019, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 46 jähriger aus Butjadingen mit seinem Rasenmähertraktor die Butjadinger Straße in Burhave, um in einem Supermarkt einkaufen zu gehen. Polizeibeamte des Polizeikommissariates Nordenham stellten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,72 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei einem Rasenmähertraktor handelt es sich um eine sog. "Selbstfahrende Arbeitsmaschine", die zu den Kraftfahrzeugen im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes zählt. Aus diesem Grunde gelten auch die gesetzlichen Grenzwerte beim Führen von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss.

