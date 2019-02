Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Aufbrüche in Schildgen

Bergisch Gladbach (ots)

Von Samstag auf Sonntag (24.02.) sind in Schildgen drei BMW aufgebrochen worden.

In der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr bis Sonntagmorgen 09.00 Uhr schlugen Täter in der Straße An den Weihern an zwei BMWs und auf dem Birkenweg an einem BMW jeweils die hintere Dreiecksscheibe ein. In der Straße An den Weihern wurde aus einem BMW augenscheinlich nichts entwendet, aus dem anderem stahl man etwas Bargeld. Der schwarze 5er BMW im Birkenweg wurde im Innenbereich die Armatur auseinander genommen. Hier stahlen die Täter den Bordcomputer und das fest eingebaute Navigationsgerät.

Alle Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

