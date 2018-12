POL-S: Passantin Bein gestellt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (06.12.2018) einer 55 Jahre alten Passantin in der Nähe des Charlottenplatzes ein Bein gestellt, infolgedessen die Frau stürzte und sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Die 55-Jährige befand sich gegen 15.10 Uhr in der Nähe des Charlottenplatzes an einem Abgang zur Stadtbahn, als ihr ein unbekannter Mann unvermittelt im Vorbeilaufen ein Bein stellte. Die Frau stürzte auf den Asphalt und zog sich dabei leichte Verletzungen an den Händen zu. Der Unbekannte setzte seinen Weg in Richtung Landtag fort. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann beschrieben mit längeren, dunkelblonden Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke. Zeugenweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 entgegen.

