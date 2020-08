Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Gimbte, Verkehrsunfall

Greven (ots)

Auf der Sprakeler Straße in Gimbte ist in der Nacht zum Freitag (28.08.2020) ein Motorradfahrer verunglückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der 67-jährige Münsteraner dort um kurz nach Mitternacht ein Wendemanöver durch. Dabei kam er ohne Fremdbeteiligung mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit Rettungswagen in das Uni-Klinikum nach Münster gebracht. Der Schaden am Motorrad ist gering.

