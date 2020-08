POL-ME: Feuerlöscher auf Ententeich entleert: Polizei geht ersten Hinweisen nach - Wülfrath - 2008101

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Dienstag (18. August 2020) haben zwei Männer an einem Ententeich in der Wülfrather Innenstadt randaliert und zwei Feuerlöscher über dem Wasser entleert. Die Polizei leitete wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes Ermittlungen zu den beiden Verursachern ein und geht inzwischen ersten Hinweisen von Zeugen nach.

Das war passiert:

Gegen 4:50 Uhr hatte ein zufällig an dem Teich an der Straße "Am Diek" vorbeikommender Zeuge zwei Männer dabei beobachtet, wie diese mit einem Feuerlöscher hantierten und ihn über dem Wasser des "Krapps Teich" entleerten. Kurz darauf teilte der Zeuge seine Beobachtungen über die Sozialen Netzwerke mit, wodurch die Kreispolizeibehörde Mettmann auf den Vorfall aufmerksam wurde und Ermittlungen einleitete. Weitere Zeugen hatten inzwischen auch die Feuerwehr darüber informiert, dass sich auf dem Ententeich ein größerer Schaumteppich befindet.

Als die Einsatzkräfte daraufhin vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass das Duo augenscheinlich aus einer benachbarten Tiefgarage zwei Feuerlöscher entwendet hatte und diese auf dem Teich ausgeleert hatten. Die Polizei stellte die beiden Feuerlöscher sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen bzw. der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln nach § 145 des Strafgesetzbuches ein. Zudem wurden Ermittlungen wegen eines Umweltdeliktes eingeleitet.

Gemeinsam mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde hatte die Feuerwehr noch am Dienstagmorgen mit der Begutachtung und Beseitigung des Schaums begonnen. Ob Tiere (Enten oder Fische) durch den Vorfall zu Schaden gekommen sind, steht aktuell noch nicht fest.

Inzwischen sind bei der Kreispolizeibehörde Mettmann mehrere konkrete Hinweise auf mögliche Tatverdächtige eingegangen, die aktuell überprüft werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei jedoch auch noch um weitere Hinweise zu dem Duo, zu dem die folgenden Personenbeschreibungen vorliegen:

Erste Person:

- 25 bis 30 Jahre alt - trug einen grauen Pullover sowie eine kurze, dunkle Sporthose

Zweite Person:

- etwas kleiner als die erste Person - auffallend dünn - trug schwarze, lange Kleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat das Duo ebenfalls beobachtet oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

