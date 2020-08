POL-ME: Einladung zum Pressetermin: Von "Mettmann nach Mettmann" - Spendenübergabe zu Gunsten der "Aktion Lichtblicke" - Kreis Mettmann - 2008098

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann wiederholt über die Benefiz-Radtour von Frank Eigelshofen berichtet. Der Polizeihauptkommissar war unter dem Motto "Von Mettmann nach Mettmann - Jeder Kilometer zählt" mit seinem Fahrrad sechs Wochen lang durch NRW gereist und hatte dabei Spenden für den Verein "Aktion Lichtblicke" gesammelt.

Nun steht das Spendenergebnis fest - diesen Freitag (21. August 2020) soll die bei der Charity-Aktion zusammengekommene Spendensumme in Höhe von mehreren Tausend Euro offiziell verkündet und übergeben werden. Gemeinsam mit Landrat Thomas Hendele - Leiter der Kreispolizeibehörde Mettmann und Schirmherr der Aktion - wird Frank Eigelshofen die Spendensumme überreichen und interessierten Medienvertretern Rede und Antwort stehen.

Dazu lädt die Kreispolizeibehörde Mettmann zu folgendem Pressetermin ein:

Übergabe Spendensumme für den Verein "Aktion Lichtblicke"

- Freitag, 21. August 2020 - 12 Uhr - Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann am - Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Medienvertreter, die planen, an dem Termin teilzunehmen, um eine kurze Anmeldung per E-Mail an pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de.

