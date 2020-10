Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto überschlägt sich - Fahrer flüchtig

Krottelbach - L 350 (ots)

Am 18.10.2020, 01.15 Uhr, wurde bei der Polizei Kusel ein verunfallter Pkw zwischen Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten einen völlig beschädigten Hyundai feststellen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Nach Spurenlage fuhr das Fahrzeug von Ohmbach in Richtung Herschweiler-Pettersheim, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei einer intensiven Absuche an der Unfallstelle zusammen mit Kräften der Feuerwehr, konnte der Fahrer nicht gefunden werden. Auch an der Halteranschrift wurde er nicht angetroffen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.|pikus

