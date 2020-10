Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall-Fahrer flüchtet nach Entschuldigung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Dalbke - Am Dienstag, 13.10.2020, entschuldigte sich an der Gildemeisterstraße/ Am Beckhof ein PKW-Fahrer nach einem Unfall bei der Unfallbeteiligten und flüchtete.

Gegen 12:10 Uhr fuhr eine 46-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Gildemeisterstraße in Richtung Morsestraße. In Höhe der Einmündung Am Beckhof fuhr ein schwarzer Bulli aus der Straße, bog nach rechts auf die Gildemeisterstraße ein und stieß dabei gegen die Fahrradfahrerin, so dass diese stürzte.

Der männliche Fahrer stieg aus, entschuldigte sich bei der am Bodenliegenden und fuhr anschließend davon, ohne sich weiter um die Leichtverletzte zu kümmern. Die unter Schock stehende Bielefelderin schob ihr beschädigtes Fahrrad nach Hause und begab sich danach in ärztliche Behandlung. Anschließend erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Bei dem flüchtigen Wagen handelt es sich um einen schwarzen Sprinter mit Gütersloher Kennzeichen.

Der Fahrer wird als circa 50 Jahre alt, mit weißen Haaren und insgesamt schwarz gekleidet, beschrieben. Er trug einen Mund-Nase-Schutz.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

