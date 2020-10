Polizei Bielefeld

POL-BI: Sachbeschädigung an Kirche in Feldrom - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Horn-Bad Meinberg -

In der Nacht zu Sonntag, 11.10.2020, beschädigten Unbekannte eine Kirche und eine Friedhofskappelle an der Altenbekener Straße in Kempenfeldrom. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen.

In der Nacht wurden in Horn-Bad Meinberg/ Kempenfeldrom die Kirche St. Josef und die Friedhofskapelle durch großflächige Farbschmierereien und Einschlagen der Fenster beschädigt. Unbekannte Täter hatten Namen, Sprüche und Zeichen in verschiedenen Farben mehrfach aufgesprüht. Es entstand ein hoher Sachschaden, der zurzeit noch nicht beziffert werden kann.

Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die Ermittlungen durch den Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bielefeld übernommen.

Hinweise zu möglichen Tätern oder andere Hinweis zur Tat werden unter Telefon 0521-5450 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell