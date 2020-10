Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Friedhofsgebäude

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Am Wochenende brach ein Einbrecher in ein Gebäude des Friedhofs an der Brackweder Straße ein. Er erbeutete Werkzeuge.

Der Täter betrat den Friedhof an der Brackweder Straße und brach in das Friedhofsgebäude ein. Bei der Durchsuchung der Räume nahm er zwei Digitalkameras sowie diverse Werkzeuge an sich. Mit der Beute flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Ein Abtransport der Werkzeuge mit einem PKW ist möglich.

Um 06:30 Uhr am Montagmorgen bemerkten Angestellte den Einbruch und benachrichtigen die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter 0521-545-0 zu wenden.

