Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach zwei Müllcontainerbränden gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Am Montagabend, den 12.10.2020, setzten Unbekannte in der Wittenberger und Wiedenbrücker Straße Müllcontainer in Brand.

Einem Anwohner der Wittenberger Straße fiel gegen 20:35 Uhr der brennende Inhalt eines Müllcontainers auf. Der 1100 Liter Wertstoffcontainer stand am Straßenrand, nahe der Rostocker Straße. Der Zeuge informierte daraufhin sofort die Feuerwehr und die Polizei.

Die Feuerwehr löschte den Inhalt des Containers. Der Wertstoffcontainer blieb, bis auf leichte thermisch bedingte Verformungen einer Seitenwand, unbeschädigt.

Gegen 22:05 Uhr hörten Anwohner der Wiedenbrücker Straße einen Knall von der Straße. Anschließend bemerkten sie den Müllcontainerbrand. Ein PKW-Fahrer, der die Wiedenbrücker Straße in Richtung Berliner Straße befuhr, fiel ebenfalls der brennende Müllcontainer auf. Er sah eine Person an der Tonne stehen und dann in Richtung Treppenplatz gehen.

Die Anwohner und der PKW-Fahrer meldeten der Feuerwehr den Container-Brand.

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, sahen sie die Feuerwehr die Mülltonne löschen. Die Tonne wurde leicht beschädigt. Der Schaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Feuer sind eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet Zeugen, sich unter 0521-545-0 zu melden.

