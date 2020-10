Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW schleudert ins Gleisbett

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Bei einem Verkehrsunfall an der Artur-Ladebeck-Straße in der Samstagnacht, 10.10.2020, landete ein PKW im Gleisbett der Stadtbahn. Zwei PKW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Ein 22-jähriger Bielefelder wartete gegen 20:35 Uhr mit seinem Toyota im Eggeweg vor der roten Ampel. Hinter seinem PKW warteten zwei Bielefelder in ihrem Wagen ebenfalls auf Grünlicht.

Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Toyota-Fahrer los und bog nach links auf die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Brackwede ab. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 24-jährigen Bielefelders, der die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Toyota um seine eigene Achse und rutschte in das Gleisbett der Stadtbahn, wo er zum Stehen kam.

Beide PKW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen, Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Ein Abschleppwagen barg den Toyota aus dem Gleisbett. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

