POL-BI: Jugendliche rauben Studenten Kopfhörer

FR / Bielefeld / Mitte - In den frühen Morgenstunden des Samstags, 10.10.2020, raubten Unbekannte die Kopfhörer eines 22-jährigen Studenten, nachdem sie ihm eine Kopfnuss verpassten.

Gegen 01:40 Uhr sprachen zwei Jugendliche den Bielefelder in der Stapenhorststraße auf seine Kopfhörer an und versuchten direkt nach diesen zu greifen, was der Student aber zuerst verhindern konnte. Erst als ihn eine Kopfnuss gegen das Jochbein traf, gelang es den Jugendlichen die Kopfhörer zu rauben und zu Fuß in Richtung Innenstadt zu flüchten. Das Opfer und ein Zeuge verfolgten die Gruppe bis in die Siechenmarschstraße, wo sie die Täter aus den Augen verloren.

Ein Mädchen und ein weiterer Jugendlicher warteten während des Vorfalls auf der gegenüberliegenden Straßenseite und flüchteten mit den beiden Tätern.

Zeugen beschreiben die Täter wie folgt: Die Vierergruppe wird auf 17 Jahre geschätzt. Die zwei männlichen Tatverdächtigen sind dunkelhäutig und haben kurze, dunkle, lockige Haare. Der eine Jugendliche wird auf eine Körpergröße von 180 bis 185cm geschätzt und hat Segelohren. Er trug eine hellblaue Weste, eine dunkelblaue Jeans und hatte ein alkoholisches Getränk bei sich. Der andere Jugendliche hat eine dünne Statur und trug eine rote Weste. Der männliche Gefährte auf der anderen Straßenseite hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist etwa 170cm groß und trug eine schwarze Jacke. Das Mädchen soll 160cm groß sein und trug eine Brille.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15: 0521/545-0.

