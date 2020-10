Polizei Bielefeld

POL-BI: Kipplaster von Friedhofsgelände gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Zwischen Donnerstagnachmittag, 08.10.2020, und Freitagmorgen brachen Einbrecher ein Tor zu dem Betriebshof des Friedhofs auf und anschließend in das Gebäude an der Engersche Straße, zwischen Beckhaus- und Westerfeldstraße, ein.

Die Einbrecher suchten nach 15:45 Uhr den Betriebshof des Friedhofs an der Engersche Straße auf und zerstörten die Schlösser des Stahlgitter-Tores. Sie stiegen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Die Täter erbeuteten einen auf dem Hof geparkten weißen MAN LKW mit Bielefelder Kennzeichen. Mit dem Kipplaster flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Freitagmorgen, 06:20 Uhr, stellten Angestellte den Einbruch und das Fehlen des LKW fest.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter 0521-545-0 zu wenden.

