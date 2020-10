Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld-Jöllenbeck, schwerer Verkehrsunfall auf der Vilsendorfer Straße

Bielefeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Vilsendorfer Straße in Bielefeld-Jöllenbeck. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhren gegen 00.45 Uhr ein 48jähriger Rollerfahrer (Mofa, 25km/h) und ein 39jährige Fahrer einer Harley-Davidson (beide aus Bielefeld) die Vilsendorfer Straße in Richtung Jöllenbeck. Hinter der Einmündung Telgenbrink überholte der Kradfahrer zwei vor ihm fahrende Pkw. Bei dem Wiedereinscheren nach dem zweiten überholten Pkw kam es zur Kollision zwischen der Harley und dem Roller, der sich noch vor den beiden überholten Pkw befand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden beide einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt, in dem der Harley-Fahrer am Sonntagnachmittag verstarb. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Sachverständiger hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Roller und die Harley wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Vilsendorfer Straße von der Polizei komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell