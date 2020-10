Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Gartengeräte

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwischen Dienstag und Donnerstag, 08.10.2020, haben Unbekannte eine Garage an der Heeper Straße aufgebrochen und diverse Gartenwerkzeuge gestohlen.

Am Donnerstag bemerkte ein Hausmeister gegen 11:00 Uhr, dass ein Garagentor aufgebrochen war und einige Arbeitsgeräte fehlten. Die Einbrecher öffneten in einem Hinterhof an der Heeper Straße gewaltsam Zusatzschlösser, die an dem Tor angebracht waren. Sie nahmen eine benzinbetriebene Stiel-Heckenschere, einen Akku-Laubbläser, diverse Kleinwerkzeuge und Gartenmaterialien aus der Garage und verschwanden.

Der Tatort lag in Nähe der Einmündung der Hanfstraße. Den Tatzeitraum grenzte der Hausmeister zwischen Dienstag, gegen 14:00 Uhr und dem Zeitpunkt seiner Entdeckung ein.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521 / 545-0

