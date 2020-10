Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreister Ladendieb kehrt zurück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochnachmittag, 07.10.2020, wollte ein dreister Ladendieb in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofsstraße gleich ein zweites Mal zuschlagen.

Um 16:24 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie ein vermeintlicher Kunde Parfüm mit dem Mobiltelefon abfotografierte und Kurznachrichten verschickte. Der Täter nahm das Parfüm und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Laden übergab er die Beute einem Unbekannten, der sich schnell entfernte, bevor der Ladendetektiv einschreiten konnte.

Der 26-jährige Ladendieb betrat das Geschäft erneut, um die Parfümauslage zu betrachten. Als der Ladendetektiv ihn zur Rede stellte, stritt er den Diebstahl ab. Ein Messer in der Hosentasche übergab er dem Detektiv ohne Gegenwehr. Die alarmierte Polizei nahm den Ladendieb mit zur Wache. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

