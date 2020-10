Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 08.10.2020, mit einer verletzten PKW-Fahrerin und zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, kam es im Kreuzungsbereich Detmolder Straße/ Prießallee zu Verkehrsbehinderungen.

Eine 23-jährige Mindenerin befuhr um 10:25 Uhr mit ihrem Nissan Almera die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte, an der Kreuzung Detmolder Straße/ Prießallee nach links in die Prießallee einzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Zafira einer 49-jährigen Bielefelderin, die die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihr 53-jähriger Beifahrer sowie die 23-Jährige blieben unverletzt. Abschleppwagen transportiere beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, ab. Das ausgelaufene Benzin musste ab gestreut werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Detmolder Straße sowie ein Teil der Prießallee gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell