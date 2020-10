Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner bemerkt verdächtigen Mann

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Zwischen einem Hausbewohner und einem fremden Mann entwickelte sich am Mittwoch, 07.10.2020, eine Rangelei an der Bielsteinstraße.

Der 28-jährige Bielefelder erkannte gegen 00:55 Uhr einen Unbekannten im Hinterhof eines Wohnhauses und fragte ihn nach dem Grund des Aufenthalts. Der Mann gab vor, ebenfalls Anwohner zu sein und wollte an dem 28-Jährigen vorbeigehen. Weil dem jungen Mann der Fremde nicht als Nachbar bekannt war, forderte er ihn zum Bleiben auf und versperrte ihm den Weg zu einem abgestellten Fahrrad.

Nach einer kurzen Rangelei verschwand der Mann schließlich ohne das Fahrrad. Neben dem weißen Bulls Fahrrad blieben einige Werkzeuge in dem Hinterhof zurück.

Der Zeuge beschrieb den Unbekannten:

Männlich, circa 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt. Er sprach gebrochenes Deutsch und soll ein südländisches Aussehen besitzen. Er war unrasiert und trug ein schwarzes Capy, einen weißen Pullover und eine dunkle Jacke.

Noch ist der Polizei nicht klar, was der Mann zur Nachtzeit in dem Hinterhof beabsichtigte. Es besteht der Verdacht, dass er einbrechen oder etwas stehen wollte. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0

