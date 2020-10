Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge meldet Schlangenlinienfahrt und Fahrtroute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Quelle-

Während der Autofahrt bemerkte ein Bielefelder am Samstag, 03.10.2020, einen anderen PKW-Fahrer, der Schlangenlinien fuhr. Er meldete dies der Polizei und gab durchgängig die Fahrtroute durch, bis ein Streifenwagen eintraf und die Fahrt des Betrunkenen beendete.

Gegen 19:40 Uhr bemerkte ein Bielefelder auf der Marienfelder Straße in Fahrtrichtung Queller Straße einen PKW-Fahrer, der mit seinem Wagen ohne Licht und während der Fahrt mehrmals auf die Spur des Gegenverkehrs fuhr. Der Zeuge vermutete bei dem PKW-Fahrer Alkoholkonsum als Auslöser für die Schlangenlinienfahrt und rief die Polizei. Während der weiteren Fahrt blieb der Bielefelder am Telefon und hinter dem Schlangenlinienfahrer und gab der Polizeileitstelle die Fahrtroute durch. An der Brockhagener Straße machte der Zeuge die sich nähernde Streifenwagenbesatzung auf sich und den verdächtigen PKW-Fahrer aufmerksam.

Bei der Kontrolle des Fahrers gestand dieser den Beamten den Alkoholkonsum sowie Drogenkonsum. Ein Alkohol-Test verlief positiv und eine Ärztin entnahm dem 40-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

