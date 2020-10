Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -BAB 33- Hövelhof- Wünnenberg-

Einem 20-jährigen Vito-Fahrer misslang am Samstag, den 03.10.2020, auf der BAB 33 der Flucht-Versuch vor der Polizei. Nach einer Verfolgungsfahrt stoppten Polizeibeamte den angetrunkenen Mann.

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte gegen 02:45 Uhr auf der A33 in Fahrtrichtung Brilon einen schlangenlinienfahrenden PKW und rief die Polizei. An der Anschlussstelle Stukenbrock-Senne erkannte eine Streifenwagenbesatzung den gemeldeten Wagen und nahm die Verfolgung auf. Die Polizisten setzten sich vor den Vito, gaben Anhaltezeichen und fuhren auf die Abfahrt zu dem Parkplatz "Hövelsenne". Der Vito-Fahrer fuhr zunächst ebenfalls auf die Abfahrt, beschleunigte unvermittelt und zog auf den linken Fahrstreifen. Als der Streifenwagen ebenfalls nach links fuhr, wechselte der PKW auf den rechten Fahrstreifen, beschleunigte und streifte bei der Vorbeifahrt den Streifenwagen. Die Polizeibeamten schaltete das Blaulicht und Signalhorn an und verfolgten ihn.

Der Flüchtende fuhr an einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Opel Astra einer 22-Jährigen vorbei und streifte dabei den Opel. Die 22-Jährige aus der Nähe von Bad Kissingen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Vito-Fahrer flüchtete weiter mit überhöhter Geschwindigkeit von der A 33 auf die B480 und bog auf einen Waldweg ab. Nach kurzer "staubiger" Verfolgung gelang es den Verfolgern dort, den Vito zu stoppen und den Fahrer vorläufig festzunehmen.

Ein Alkoholtest des 20-jährigen alkoholisierten Fahrers aus Wallenhorst verlief positiv. Ein Arzt entnahm dem 20-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein.

An dem Streifenwagen -einem 5er BMW- entstand ein Schaden von circa 4500 Euro, an dem Opel von circa 2000 Euro und dem Vito von 2500 Euro.

