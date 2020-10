Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubüberfall mit Pistole auf Geschäft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Freitagabend, 02.10.2020, raubte ein Unbekannter einen Renovierungs-Discounter an der Sommerstraße aus. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe.

Ein maskierter Mann betrat gegen 19:59 Uhr das Geschäft an der Sommerstraße und hielt eine silberne Schusswaffe in Richtung Kassiererin. Der Räuber verlangte die Herausgabe des Geldes und verstaute die erhaltenen Scheine in eine weiße Plastiktüte. Anschließend flüchtete er unerkannt mit der Beute über die Sommerstraße in Richtung Brockhagener Straße.

Der Räuber soll ungefähr 20 Jahre alt, circa 170 cm bis 175 groß sein und war von hagerer Gestalt. Er vermummte sich mit einem roten Mund-Nasenschutz, trug ein schwarzes Kapuzensweatshirt und eine schwarze Jogging-Hose.

Zeugen, die Beobachtungen am und rund um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

