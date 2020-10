Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohnerin beobachtet Autoknacker

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Heepen - Am Montag, 05.10.2020, blieb ein Pkw-Aufbruch in Heepen nicht unentdeckt. Eine Zeugin erkannte, wie ein tatverdächtiger Mann in einen Pkw mit Soester-Kennzeichen stieg und informierte die Polizei.

Gegen 19:15 Uhr bemerkte die Zeugin einen akustischen Alarm von einem Kundenparkplatz an der Amtmann-Bullrich-Straße und dem Heinrich-Mügge-Weg gelegen. Beim Blick auf den Parkplatz sah sie einen Mann, der sich von einem Bielefelder Opel-Insignia entfernte. Er stieg in einen Pkw mit Kennzeichen aus Soest, der neben dem Opel stand und mit einem Fahrer und einem weiteren Mann besetzt gewesen sein soll.

Als der Pkw verschwunden war, begab sich die Anwohnerin auf den Parkplatz. Dort entdeckte sie an dem Opel eine eingeschlagene Autoscheibe und informierte die Polizei. Vor dem Eintreffen eines Streifenwagens kehrte der 48-jährige Opel-Fahrer zu seinem Auto zurück. Der Bielefelder gab bei der Anzeigenaufnahme an, dass ihm ein weißes Samsung Galaxy Tablet und ein iPhone 6 gestohlen wurden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0

