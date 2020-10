Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer ohne Führerschein erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Polizisten hielten Mittwochabend, 07.10.2020, einen Bielefelder an der Straße Am Stadtholz an, der seit 2 ½ Jahren keinen Führerschein mehr besaß und trotzdem den PKW steuerte.

Ein 32-jähriger Bielefelder fuhr mit einem Opel um 22:58 Uhr von der Eckendorfer Straße in die Straße Am Stadtholz und fiel dabei einer Streifenwagenbesatzung auf. Die Polizisten hielten den Opel-Fahrer an und kontrollierten ihn. Der Bielefelder zeigte den Beamten lediglich seinen Personalausweis und suchte nach den weiteren Papieren vergeblich im Wagen. Als die Polizisten Verdacht schöpften, behauptete er, sein Führerschein befände sich in Umzugskartons zu Hause. Jedoch konnte er auch an seiner Wohnanschrift den Streifenbeamten keinen Führerschein vorlegen.

Die weitere Recherche der Beamten bestätigte deren Verdacht und ergab, dass der 32-Jährige bereits seit Mai 2018 nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Strafverfahren ist gegen ihn eingeleitet.

