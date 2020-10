Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann beschädigt erneut Linienbus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Babenhausen - Jöllenbeck - Ein Busfahrer rief die Polizei am Dienstag, 06.10.2020, zur Haltestelle "Babenhausen Süd" an der Splittenbrede, weil ein ihm bekannter Mann gegen seinen Bus trat. Bereits im September beschädigte dieser einen Linienbus an der Eickumer Straße.

Nach der Sachbeschädigung, die sich gegen 23:25 Uhr ereignete, fuhren Streifenbeamte zu der Tatörtlichkeit. Auf ihrer Anfahrt konnten sie den beschriebenen Tatverdächtigen nicht entdecken. Der 48-jährige Busfahrer zeigte den Beamten die Beschädigung an seinem Linienbus. Durch einen Tritt des jungen Mannes war der Tankdeckel deformiert. Im Anschluss hatte er sich auf der Jöllenbecker Straße entfernt.

Aufgrund eines Hinweises des Busfahrers kontrollierten Polizeibeamte den tatverdächtigen 18-jährigen Bielefelder gegen Mitternacht an der Stadtbahnhaltestelle "Koblenzer Straße". Er gestand die Sachbeschädigung.

Der polizeibekannte junge Mann beschädigte bereits am Sonntag, 20.09.2020, in Jöllenbeck ebenfalls einen Linienbus. Diesen Bus steuerte auch der 48-jährige Busfahrer. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 18-Jährigen und dem Fahrer schlug der junge Mann gegen 18:00 Uhr mehrfach mit seinem Skateboard gegen die rechte Seite des Busses. Nachdem er von der Haltestelle "Oberlohmannshof" verschwand, trafen Streifenbeamte wenig später auf den Tatverdächtigen und nahmen eine Strafanzeige auf.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell