Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Bargeld

Offenbach a.d. Queich (ots)

Am 08.01.2020, in der Zeit von 21:46 - 21:56 Uhr, kam es in einem Fitnessstudio in 76877 Offenbach zu einem Diebstahl. Hierbei wurde eine 18-jährige Frau bei Ausübung ihrer guten Vorsätze für das neue Jahr um 100,- EUR erleichtert. Die Frau ließ in der Umkleide eines Fitnessstudios in gutgläubiger Weise ihren Geldbeutel unter ihrer Sporttasche versteckt liegen, während sie sich zum Duschen begab. Als sie daheim in ihren Geldbeutel schaute, musste sie feststellen, dass die zuvor darin befindlichen 100,- EUR entwendet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

