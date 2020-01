Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn mit leicht verletzter Person

Herxheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich im Laufe des Freitagnachmittags eine Leichtkraftradfahrerin leicht.

Die 16-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Germersheim befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die St.-Christophorus-Straße aus Richtung Luitpoldstraße kommend. Vor ihr fuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin, aus dem Raum Germersheim, mit ihrem Pkw. Als diese nach links in die Siedlungsstraße abbiegen wollte, musste sie zunächst verkehrsbedingt halten.

Vermutlich in Folge zu geringen Abstandes zum Pkw, musste die 16-jährige abrupt bremsen um nicht gegen den vor ihr zum Stehen kommenden Pkw zu stoßen. Hierbei blockierten die Räder des Leichtkraftrades auf der regennassen Fahrbahn und sie stürzte zu Boden.

Bei dem Sturz verletzte sich die 16-jährige an der linken Hand und wurde schließlich zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

