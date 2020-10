Polizei Bielefeld

POL-BI: Nächtlicher Angriff auf alkoholisierten Passanten

Bielefeld (ots)

FR/ Bielefeld/ Mitte Mittwochnacht, 07.10.2020, pöbelten drei bislang unbekannte Männer an der Haltestelle Jahnplatz und griffen anschließend in der Fußgängerzone der Stresemannstraße einen Passanten an.

Eine 22-jährige Bielefelderin wurde gegen 23:10 Uhr auf der Rolltreppe zur Haltestelle Jahnplatz, auf Höhe eines SB-Bäckers, von drei Männern angepöbelt. Die Männer benutzten die entgegenkommende Rolltreppe, fuhren nach oben und zogen in die Fußgängerzone der Stresemannstraße weiter.

Dort trafen die drei Männer auf einen alkoholisierten 27-jährigen Hiddenhausener, der aus der Herforder Straße kommend in die Stresemannstraße ging. Am Abgang der Rolltreppe schlug einer der drei Männer unvermittelt gegen den Hinterkopf des Mannes und attackierte ihn bis er zu Boden ging. Der Angreifer lies nicht ab, trat auf das am Boden liegende Opfer ein und zog dann mit seinen zwei Kompagnons in Richtung Bahnhofsstraße weiter.

Der Hiddenhausener klagte über Rückenschmerzen und wurde in das Franziskus Hospital gebracht.

Die 22-jährige Bielefelderin und Fußgänger beobachteten die Tat und riefen die Polizei. Sie beschrieben die drei Männer wie folgt: Sie waren etwas kleiner, hatten eine kräftigere Statur und waren etwa 30 Jahre alt. Der Haupttäter hatte zudem schwarze Haare, einen 3-Tage-Bart und trug eine dunkle Daunenjacke. Begleiter Nr. 1 trug eine dunkle Jacke und Begleiter Nr.2 eine helle Jacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell