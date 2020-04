Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Heftiger Auffahrunfall fordert 8000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Montagabend auf der Neuhauser Straße gekommen. Ein 18 Jahre junger Fahranfänger in einem Ford reagierte gegen 18.15 Uhr zu spät auf das verkehrsbedingte Anhalten eines 43-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Fords des jungen Mannes. Der Mercedes blieb dagegen bedingt fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell