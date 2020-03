Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall an roter Ampel

Ludwigshafen (ots)

An einer roten Ampel auf der Bruchwiesenstraße kam es gestern, 23.03.2020, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Citroen. Beide Fahrzeuge standen gegen 9.40 Uhr hintereinander an der Ampel. Dort entschied sich der 58-jährige Lkw-Fahrer nicht geradeaus weiterfahren zu wollen. Um bei Grünlicht rechtsabbiegen zu können, musste er rangieren. Beim Rückwärtsfahren übersah er den hinter ihm stehenden Citroen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000EUR, der Citroen war bis zur Motorhause beschädigt.

