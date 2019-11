Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendieb entwendete teure Jacken

Bonn (ots)

Ein 27-jähriger Bonner entwendete am Montagabend (11.11.2019) zwei hochwertige Jacken im Wert von rund 600,- Euro in der Bonner Innenstadt. Er wurde vorläufig festgenommen. Zur Tatzeit gegen 17:00 Uhr beobachteten Angestellte den 27-Jährigen, als er mit insgesamt drei übereinander gezogenen Jacken das Kaufhaus an der Remigiusstraße verlassen wollte. Die Mitarbeiter hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Beamten der Wache GABI fest. Außerdem gaben die Ladendetektive an, dass der 27-Jährige bereits am Samstag bei einer gleichgelagerten Tat in dem Kaufhaus aufgefallen war. Hier konnte er mit drei Jacken im Wert von rund 900,- Euro entkommen. Der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

