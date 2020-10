POL-BI: Trick-Dieb hält beim Geld-Wechsel in einem Geschäft Scheine zurück

Polizei Bielefeld

Ein Täter ließ am Donnerstag, den 08.10.2020, in einem Supermarkt am Sennestadtring von dem Kassierer Geld wechseln und nutzte dies zum Diebstahl.

Der unbekannte Mann betrat gegen 15:25 Uhr das Geschäft am Sennestadtring und nahm eine Flasche aus dem Sortiment mit zur Kasse. Als er die Flasche bezahlte, zog er ein großes Bündel mit Scheinen hervor und bat den Supermarktkassierer darum, diese in einen 100 Euro Schein zu wechseln. Er zählte mehrfach mehrere 20 Euro-Scheine vor dem Kassierer ab, legte sie hin und nahm sie dann wieder an sich. Schließlich gab der Unbekannte dem Mitarbeiter das von ihm abgezählte Geld. Ohne noch einmal nachzuzählen reichte der Kassierer dem Täter das Wechselgeld heraus und der Mann verließ das Geschäft.

Eine Kundin sprach den Supermarktmitarbeiter an und äußerte den Verdacht, dass er Opfer eines Geldwechseltricks geworden war. Bei der Überprüfung der Kasse bestätigte sich dieser Verdacht.

Der Täter soll zwischen 30 Jahre und 40 Jahre alt sein, adipöse Statur, bekleidet mit schwarzer Jacke, heller Blue-Jeans und schwarzen Turnschuhen mit abgesetzter weißer Sohle und trug dunkle Haare. Er ging mit wankendem Gang.

Die Polizei warnt: Die Täter schaffen bewusst eine unübersichtliche Situation, um dann unbemerkt in die Kasse zu greifen oder beim Übergeben des Geldes Scheine zurückzuhalten. Zählen Sie in diesen Fällen das Geld nach- das ist nicht unhöflich!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

