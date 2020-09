Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder entwendet/Einbruch im Bauhof/Mann grundlos niedergeschlagen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Monat wurden aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Glatzer Straße zwei Fahrräder - 1. MTB von Cube in Türkis, und 2. MTB von Felt in Braun - entwendet.

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume des Bauhofes an der Richardstraße ein. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Am gestrigen Montag, gegen 11.15 Uhr, wurde ein 53-jähriger Lüdenscheider grundlos auf der Altenaer Straße in Höhe 1 von einem unbekannten Mann niedergeschlagen und getreten. Ein Zeuge beobachtete den fliehenden Täter und bestätigte die Angaben. Personenbeschreibung des Schlägers: Männlich, Mitte 30, schlanke Statur, etwa 1,80m, dunkle Haare , dunkler Dreitagebart, helle Jeanshose, schwarze Sneaker, rote, dünne Jacke von Camp David Der Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Beschuldigten verlief bislang negativ. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

