Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin beim Einkaufen bestohlen/Sat-Schüssel zerlegt

Hemer (ots)

Eine 78-jährige Iserlohnerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Gegen 15 Uhr kaufte sie in einem anderen Supermarkt ein und bezahlte dort ihre Ware. Zwischen 15.20 und 15.50 Uhr hielt sie sich in dem Discounter auf. Als sie dort bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der rechten Jackentasche steckte. Sie geht von einem Diebstahl aus.

Zwischen dem 23. August und dem vergangenen Donnerstagmorgen demontierten Unbekannte die Satellitenschüssel von einem Vereinsheim am Ennertsweg. Sie durchschnitten die Kabel, demontierten den LNB und ließen die Schüssel auf dem Rasen liegen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell