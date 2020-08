Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Supermarkt-Kunde bestohlen

Menden (ots)

Am Freitag wurde ein 63-Jähriger Mann in einem Supermarkt an der Holzener Straße bestohlen. Gegen 17.05 Uhr bemerkte er, an der Kasse stehend, dass seine Geldbörse nicht mehr in seiner Gesäßtasche steckte. Kurz zuvor hatte er noch im angrenzenden Getränkemarkt bezahlt.

