Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Passanten bedroht

Halver (ots)

Ein 34-jähriger Lüdenscheider bedrohte am Freitagabend im Rathauspark Passanten. Eine 33-jährige Frau, die ihren Hund Gassi führte, fühlte sich so massiv bedroht, dass sie gegen 19.30 Uhr ihren Mann zu Hilfe rief. Andere Passanten hielten den Angreifer in Schach. Als der Ehemann eintraf, richtete sich der Zorn des Angreifers nun gegen ihn. Die Frau lief zur Polizei. Die Beamten versuchten, den 34-Jährigen zu beruhigen, dessen Stimmung intensiv schwankte und der will herum gestikulierte. Auch in Anwesenheit der Polizeibeamten pöbelte er Passanten an. Er baute sich schließlich bedrohlich vor den Polizeibeamten auf. Die überwältigten ihn und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der Polizei nach Lüdenscheid. Bei seiner Durchsuchung kamen zwei Messer zum Vorschein. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Lüdenscheid verblieb er bis zum Samstagabend im Gewahrsam. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell