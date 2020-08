Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener Radfahrer macht Randale

Schläge vor Disko

Einbrecher im Getränkemarkt

Lüdenscheid (ots)

Ein 25-jähriger Lüdenscheider hat am Sonntagmorgen zunächst zwei Männer vor einer Disco am Rathausplatz verprügelt und sich dann mit der Polizei angelegt. Kurz vor 3 Uhr nachts stürmte der 25-Jährige zunächst auf zwei Männer zu, die vor der Disco standen. Er sprach einen 37-Jährigen mit einem unbekannten Namen an. Als der meinte, dass er ihn offenbar verwechseln würde, bekam er einen Schlag ins Gesicht. Außerdem riss ihm der Unbekannte zwei Ketten vom Hals, zerriss dabei noch ein T-Shirt und floh. Ein anderer Mann (38) bekam einen so heftigen Schlag, dass er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei entdeckte den Angreifer in der Friedrichstraße. Er ging mit geballten Fäusten auf die Polizeibeamten los. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Weil der 25-Jährige dabei leicht verletzt wurde, hat die Polizei einen Rettungswagen hinzu gezogen. Diese Perspektive schien ihm jedoch überhaupt nicht gefallen, er beschimpfte die Polizeibeamten und ging erneut auf sie los. Deshalb musste er den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeibeamte mussten in der Nacht zu Sonntag zur Lennestraße ausrücken. Zeugen hatten einen betrunkenen Radfahrer gemeldet, der bereits mehrfach gestürzt sei. Schlangenlinien fahrend trafen die Beamten den 47-Jährigen an und baten ihn zum Alkoholtest. Das Gerät zeigte darauf fast 1 Promille an. Als die Polizisten dem Werdohler das Ergebnis offenbarten, nahm er die Beine in die Hand. Nach einigen Metern konnte er eingeholt und zu Boden gebracht werden. Dagegen wehrte er sich mit Händen und Füßen. Nach seiner Fesselung ging es mit dem Streifenwagen in das Polizeigewahrsam. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Beamten zeigten ihn an wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte Täter zerstörten Sonntag, 18.56 Uhr, die Schiebetür eines Getränkehandels an der Schumannstraße. Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude ohne auf Täter zu treffen. Ob die Einbrecher etwas entwendeten ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

