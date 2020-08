Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Meinerzhagen (ots)

Freitagvormittag waren Taschendiebe unterwegs. In Supermärkten in der Lindenstraße sowie "Am Bücking" verschwanden jeweils Geldbörsen von älteren Damen. Wer diese klaute ist unbekannt. Im Fall am Bücking tauchte das Portemonnaie gegen Mittag wieder an der Immecker Straße auf. Ein Zeuge fand sie, allerdings ohne das Geld, und gab sie auf der Wache ab.

Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

