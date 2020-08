Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl oder Ehreamt?/Scheibe zerdeppert/Versuchter Ladeneinbruch

Altena (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Samstag um 20.43 Uhr auf der Westerfelder Straße einen Mann, der scheinbar eine Nissenleuchte von einer der Glasfaser-Baustellen klaute. Ein Wagen hielt, ein Mann stieg aus, schnappte sich eine an einer Warnbake hängende Leuchte, stieg wieder ein und fuhr davon. Der Zeuge informierte die Polizei und gab das Kennzeichen des Wagens durch. Die Polizeistreife entdeckte das gesuchte Auto in der Kämpenstraße und verfolgte es bis zur Anschrift des Halters. Bei einem Blick in den Kofferraum entdeckten die Polizeibeamten insgesamt 15 Nissenleuchten und eine Kiste mit Akkus. Der 51-jährige Fahrer bestritt den Diebstahl. Er tausche lediglich defekte Nissenleuchten gegen neue und leere Akkus gegen volle. Das sei sein Hobby. Die Leuchten aus dem Kofferraum habe er im Internet ersteigert, was er auch belegen könne. Die Polizei hat die Lampen trotzdem sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht wurde auf dem Parkplatz bei ACO die Scheibe eines grauen Saab zerstört. Unbekannte durchwühlten den Wagen.

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche in einen Laden an der Bahnhofstraße einzubrechen. Das misslang offenbar. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

