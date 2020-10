Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen halten betrunkenen Unfallfahrer fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Schildesche-

Anwohner der Engersche Straße hinderten heute Morgen, 13.10.2020, nach einem Verkehrsunfall einen betrunkenen PKW-Fahrer an der Flucht.

Gegen 06:35 Uhr sah ein Hausbewohner an der Engersche Straße, nahe der Rappoldstraße, einen unbekannten PKW-Fahrer auf den Hof seines Hauses fahren. Der Bielefelder sprach den 46-jährigen Fahrer aus Bielefeld, der gerade aus dem Wagen stieg, an und teilte ihm mit, dass er dort nicht parken kann. Der 46-Jährige stieg wieder in sein Fahrzeug und setzte rückwärts von dem Hof. Dabei stieß das Heck der Kombilimousine gegen die Front des geparkten PKW der Nachbarn. Als der Anwohner seine Nachbarn über den Unfall informierte, beabsichtigte der betrunkene Unfallverursacher sich zu Fuß zu entfernen. Den Zeugen gelang es, ihn daran zu hindern und die Polizei zu benachrichtigen.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und führten mit dem 46-Jährigen einen Alkoholtest durch, der eindeutig positiv verlief. Eine Ärztin entnahm den Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

